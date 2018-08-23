ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات بثاني أيام التشريق

أخبار الآن | مكة المكرمة - السعودية (وكالات)

يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في مشعر منى، اليوم الخميس، في ثاني أيام التشريق، فيما يغادر المتعجلون من الحجاج صباح اليوم الأراضي المقدسة بعد رمي جمرة العقبة الوسطى والتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.

يأتي ذلك فيما حذرت وزارة الحج والعمرة من اصطحاب الأطفال أثناء رمي الجمرات حرصاً على سلامتهم أو ضياعهم وسط الزحام. ووجهت الوزارة بالإلتزام بمواعيد ومسارات وجداول التفويج وبتعليمات المسؤول عنها، حيث أن أغلب الحجاج من المتأخرين يفضلون الانتظار حتى زوال الزحام، فيقضون أوقاتاً أطول عند الجمرات إما للدعاء أو بغرض التقاط الصور، ما قد يعرضهم إلى الخطر أو يعرقل غيرهم في إكمال فريضته.

على صعيد متصل أكد العاهل السعودي ، الملك سلمان بن عبد العزيز ، أن السعودية تتشرف بخدمة الحجاج وستواصل تيسير مناسكهم. وأضاف الملك سلمان، خلال لقائه رؤساء وفود الحج، أن المملكة تؤكد موقفها الثابت من محاربة الإرهاب والتمسك برسالة الإسلام السمحة ، والحرص على لمّ الشمل الإسلامي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

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