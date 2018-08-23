بولتون: روسيا توافقنا بضرورة إخراج القوات الإيرانية من سوريا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (مؤتمر صحفي)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جوون بولتون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشاطر الولايات المتحدة في ضرورة خروج جميع القوات الإيرانية من سوريا. و أضاف بولتون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع نظيره الروسي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على إخراج جميع القوات الإيرانية من سوريا وهو أمر أيده بوتين.

و قال بولتون بعد لقائه نظيره الروسي "لم نتوصل إلى لإتفاق مع روسيا بشأن تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 الماضي , لكن بولتون أكد أن واشنطن وموسكو توافقتا في الكثير من الملفات الدولية و من بينها الأوضاع في سوريا.

و تابع بولتون "نعمل على خروج جميع القوات الإيرانية من سوريا و بوتين يشاطرنا الرغبة في ضرورة خروج هذه القوات". و أضاف بولتون "ملتزمون بتطبيق العقوبات الأميركية ضد طهران في موعدها المقرر" , مشيرا الى أن واشنطن ستجعل العقوبات ضد إيران فعالة أكثر.

و قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون خلال مؤتمر صحفي إن تقدما كبيرا تحقق خلال المباحثات مع الوفد الروسي في جنيف. من جهته أعلن الكرملين أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إتفقتا خلال لقاء جنيف على عودة الاتصالات والتنسيق بين وزارتي الدفاع الأمريكية والروسية.

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