التحالف العربي: ميليشيا الحوثي وإيران تهددان ممرات الملاحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إحباطه عملاً إرهابياً بزورق مفخخ تم تسييره من شواطئ مدينة الحديدة من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقال التحالف العربي في بيان إن ميليشيات الحوثي والحرس الثوري الإيراني يواصلان تهديد ممرات الملاحة الدولية والتجارة العالمية من خلال إرسال زوارق مفخخة إنطلاقاً من شواطئ الحديدة.

التحالف_العربي الداعم للشرعية في اليمن أعلن أيضا إتخاذه التدابير اللازمة لحماية السفن التجارية , مضيفاً في بيان رسمي أنه يؤكد أن حماية مضيق باب المندب ستبقى مسؤولية دولية.

الى ذلك نجحت ألوية العمالقة نجحت في إعتراض زورق على متنه مواد متفجرة كان في طريقه إلى ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في محافظة الحديدة حسب ما قال بيان لللمقاومة الشعبية اليمنية.

وقالت قوات عمالقة خفر السواحل إنها ضبطت "قارب صيد يحمل 273 برميل من مادة البارود شديدة الانفجار قادمة من ميناء زيلع في الصومال، كانت في طريقها إلى الحديدة للمليشيات الحوثية لاستخدامها في عملياتهم العسكرية".

وأوضح قائد قوات عمالقة خفر السواحل، صفوان العزيبي "أنه وأثناء عملية للبحث عن زورق مفقود منذ يومين"، إعترضت القوات أحد الزوارق بعد الاشتباه به" , وعثرت القوات خلال تفتيش الزورق على "براميل تحوي بارودا شديد الانفجار"، وفق العزيبي، الذي أضاف أن "القارب كان قادما من ميناء زيلع الصومالي بطريقة إلى الحوثيين قرب شواطئ الحديدة".

وأشار إلى أن لجنة خاصة من قوات التحالف العربي عاينت المواد المضبوطة قبل أن تعمد إلى إتلافها "لما قد تسببه من خطورة كبيرة على حياة الناس".

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