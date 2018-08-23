الإمارات في أسبوع | سلة قمامة ذكية لأصحاب الهمم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

في نهاية كل أسبوع تجمع لنا الزميلة ديما نجم ضمن فقرتها "الإمارات في أسبوع" أبرز المواضيع التي تهم الناس داخل الدولة والتي تتنوع بين علوم ٍ وتكنولوجيا وصحة وتعليم وترفيه ، فماذا لديها في جعبتها لهذا الاسبوع؟

9 متأهلين لنهائيات "الإمارات لرواد الفضاء"

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء تأهل 9 مرشحين إلى مرحلة التقييم النهائية ضمن برنامج " الإمارات لرواد الفضاء" الذي تم إطلاقه بهدف تدريب وإعداد أول دفعة من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية وبحثية مختلفة.

يأتي ذلك في سياق الإستعدادات المكثفة لإختيار أول دفعة من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية خلال شهر أبريل 2019. وسيخضع المتأهلون التسعة لعملية تقييم مكثفة في روسيا يجريها خبراء من وكالة الفضاء الروسية الفيدرالية "روسكوسموس " لتقوم بعدها دولة الإمارات باختيار الدفعة الأولى من أربعة رواد فضاء إماراتيين.

"صحة دبي" توسع برنامج علاج السرطان

كشفت هيئة الصحة في دبي عن التوسع في مبادرة صندوق مرضى السرطان ليشمل أكبر عدد ممكن من المرضى، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى 13 مليون درهم لعلاج مرضى يعانون من مختلف الأمراض السرطانية منها مليون لاستكمال علاج 75 مريضاً خلال العام الجاري.

وقال سالم بن لاحج رئيس مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في الهيئة، إن المبادرة توسعت لتشمل أنواعاً جديدة من الأورام وأضاف إن الحملة ومنذ انطلاقتها نجحت في علاج 91 مريضاً بتكلفة وصلت إلى 4 ملايين درهم وتحتاج الآن إلى دعم مستمر، داعياً رجال الأعمال والمؤسسات إلى دعم الحملة بالتبرع لمساعدة هؤلاء المرضى المعسرين لتلقي العلاج وخاصة أن علاج الأورام يعد من أغلى أنواع العلاجات عالمياً.

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مشروع لتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية بجامعة دبي

نفذت جامعة دبي مشروعاً لتوليد الطاقة الكهربائية، في إطار مبادرة «شمس دبي»، من خلال إنشاء مظلات لمواقف السيارات تعمل بألواح الطاقة الشمسية وعددها 86 مظلة مزودة بألواح شمسية كهروضوئية ذات قدرة متوقعة لتوليد 312 ميغاواط /‏ ساعة في السنة من الطاقة الكهربائية النظيفة من دون الحاجة إلى التخزين عبر البطاريات وبما يحمي البيئة من نحو 137 طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي سنويا من دون هذه التقنية الحديثة.

سلة قمامة ذكية لأصحاب الهمم.. ابتكار طلاب مدرسة

ابتكر ثلاثة طلاب من مدرسة انترناشيونال كوميونتي في أبوظبي جهازاً عبارة عن سلة قمامة ذكية «زوز غارب» لأصحاب الهمم، الذين لا يستطيعون التحرك، ويعمل الجهاز عن طريق تطبيق على الهاتف المتحرك، إذ يرسل الشخص رسالة إلى السلة ليوجهها إلى المكان الذي يوجد في داخل البيت، حتى يتمكن من إلقاء المخلفات فيها.

لعشاق النوم في دبي.. مسابقة لأطول فترة نوم ممكنة

إذا كنت من عشاق النوم.. فعليك التوجه إلى دبي التي تقيم مسابقة لأطول فترة نوم ممكنة.. حيث يقيم معرض المفروشات السنوي، إنديكس، مسابقة النوم في دبي في الـ 16 من سبتمبر/ أيلول المقبل، بالتعاون مع شركة الأسرّة وفرش النوم "دي روتشي"، من أجل إيجاد الرابح الأكبر، والذي يُتوقع منه النوم بسلام لأطول فترة ممكنة، وسط أرض المعرض الذي عادة ما يضج بآلاف الزوّار.

شرطة دبي تشرك زوار دبي مول في حل ألغاز الجرائم

باشر مجلس علماء شرطة دبي، أمس، تنفيذ مبادرة «لعبة مسرح الجريمة التفاعلي» في مركز دبي مول، وذلك لتمكين الزوار من المشاركة الفكرية في حل ألغاز الجرائم التي تم إعدادها من قبل فريق العمل. وستنفذ في دبي مول على مدار ثلاثة أيام، وتتضمن تحديات جديدة للمشاركين في حل الألغاز، إلى جانب نشر التوعية بالمهام والتخصصات العلمية في شرطة دبي.

وبيّن أن المبادرة عبارة عن لعبة ينظمها مجلس علماء شرطة دبي في مراكز التسوق في إمارة دبي لإشراك الزائرين، خصوصاً فئة الشباب، في حل ألغاز الجرائم، وسيتم تنفيذها في العديد من المركز التجارية خلال الفترة المقبلة، وسيعلن عن مكان تنفيذها من خلال صفحة شرطة دبي على مواقع التواصل الاجتماعي، لتمكين الراغبين في المشاركة من الحضور إلى المنصة التي ستوفرها شرطة دبي.

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