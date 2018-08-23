ألوية العمالقة اليمنية تضبط قاربا يحمل موادا شديدة الإنفجار

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (وكالات)

ضَبطت ألوية العمالقة في الجيش اليمني قارب صيد يحمل أكثر من 270 برميلاً من مادة البارود شديدة الانفجار، قبل وصوله إلى مليشيا الحوثي الانقلابية، قادماً من الصومال. وتشهد المياه الدولية في البحر الأحمر عمليات تهريب واسعة للأسلحة، وهو الأمر الذي دعا إلى تدخل خفر السواحل في الفترة الأخيرة لتأمين الممرات المائية وخطوط الملاحة العالمية.

وذكر بيان رسمي، أن قوات عمالقة خفر السواحل ضبطت في مياه البحر الأحمر، قارب صيد يحمل 273 برميلاً من مادة البارود قادمة من ميناء "زيلع" الصومالية"، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي في الحديدة، وذلك لاستخدامها في عملياتهم العسكرية.

ونقل البيان، عن قائد قوات عمالقة خفر السواحل، صفوان العزيبي، أنه تم ضبط القارب أثناء البحث عن أحد الزوارق المفقودة، حيث تم اعتراض القارب المشبوه، أثناء قدومه من ميناء زيلع الصومالية إلى الحوثيين، حسب إفادة طاقم القارب.

وأشار المسؤول العسكري اليمني، إلى أنه تم مصادرة المتفجرات وبعد معاينتها من قبل لجنة خاصة من قبل قوات التحالف أقرت بإتلاف كل البراميل لما قد تسببه من خطورة كبيرة على حياة الناس.

وشكر العزيبي قيادة قوات التحالف العربي والقائد العام لجبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي، لما يقدمونه من دعم متواصل لوحدات خفر السواحل، ودورهم في تأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

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