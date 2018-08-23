أربعة قتلى بهجوم إستهدف حاجزا للعمليات الخاصة الليبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

إستهدف هجوم مسلح حاجزا لقوة العمليات الخاصة التابعة لحكومة الوفاق الليبية ما أدى الى قتل أربعة عسكريين وإصابة خمسة آخرين بجروح قرب زليتن. وقال عمدة بلدية زليتن مفتاح أحمادي إنه يعتقد أن داعش من نفذ الهجوم قرب بوابة وادي كعام ضمن المنطقة الوسطى التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق.

وذكرت وسائل إعلام محلية ليبية أن الهجوم استهدف بوابة "عين كعام" في مدينة زليتن (150 كم تقريبا شرقي طرابلس)، حيث قتل المسلحون أربعة من أفراد الأمن ذبحا، في حين أصيب ثلاثة آخرون. ونقلت تلك الوسائل عن مصدر أمني ليبي قوله إن أفراد الأمن تمكنوا من إلقاء القبض على أحد المهاجمين بعد إصابته، لكن هويته لم تعرف بعد. وأُغلق على إثر الحادث الطريق الساحلي الواصل بين زليتن والخمس.

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