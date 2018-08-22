هكذا قُتل إبراهيم العسيري صانع قنابل القاعدة في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العلاربية المتحدة



توالي الضربات القاضية على ما تبقى من قيادات تنظيم القاعدة، ينذر بأفول نجمه قريبا.

وآخر فصول هذه الضربات هو مقتل إبراهيم العسيري خبير تصنيع المتفجرات في تنظيم القاعدة

إقرأ ايضا: مقتل إبراهيم العسيري.. لعنة أحجار الدومينو تصيب رؤوس القاعدة

ورغم تضارب التصريحات بشأن الطريقة التي قُتل بها "إبراهيم العسيري" وكان يوصف بكونه صانع القنابل. الان ان المهم هو أن ركنا مهما من أركان التنظيم قد انهار كأسلافه، اي ان هرم التنظيم الهش يتساقط من الأعلى نحو الأسفل.

وفي التفاصيل صرح مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس الثلاثاء، ان ابراهيم العسيري الذي اختبأ لسنوات في اليمن قتل العام الماضي أثناء "تصنيع متفجرات" متطورة يصعب رصدها.

إقرأ ايضا: لهذه الاسباب نجم القاعدة الى أفول

لكن شيخاً قبلياً يمنياً نقلت عنه وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية، يوم الجمعة، قال إن "العسيري" قُتل بجانب سيارته خلال غارة أمريكية دون طيار استهدفته في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأضاف أن زوجة العسيري، التي تنحدر من قبيلة العوالق المعروفة في محافظة شبوة الجنوبية، احتجزت لفترة وجيزة قبل عدة أشهر ثم أفرج عنها لاحقاً.

وظل تنظيم القاعدة صامتاً بشأن مصير صانع قنابلها الأعلى، بدلاً من التأبين والتأييد المعتاد في موقع التنظيم.

وقال المصدر اليمني إن التنظيم حاول تعقب جواسيس اشتبه في أنهم ربما قدموا المعلومات عن تواجد مكان العسيري. ويعتقد أن العسيري شارك في العديد من المخططات بينها مخطط عيد الميلاد 2009 عندما حاول نيجيري تفجير متفجرات بلاستيكية وضعت في سرواله الداخلي أثناء توجهه في الطائرة من امستردام إلى ديترويت.

"القاعدة" شبكة إرهابية في تراجع مستمر منذ 2015

وصرح المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن هويته "نحن واثقون من أنه قتل أواخر العام الماضي".

وطبقا لفريق الأمم المتحدة الذي يرصد الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، فقد ذكرت عدد من الدول في مجلس الأمن "أن خبير المتفجرات إبراهيم العسيري قتل خلال النصف الثاني من 2017".

وقالت الأمم المتحدة في التقرير "نظراً إلى الدور الذي لعبه العسيري سابقا في المخططات ضد الطيران، فإن ذلك يمثل ضربة قوية للقدرات العملاتية" لتنظيم القاعدة.

للمزيد:

مصادر أمريكية: صانع متفجرات القاعدة قتل في غارة باليمن