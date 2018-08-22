مصرع قيادات حوثية بجبهة الساحل الغربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قتل عدد من القياديين الحوثيين ومقاتلين تابعين للميليشيا، في المعارك التي يخوضها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الساحل الغربي. وكشفت مصادر في المستشفى العسكري في صنعاء، عن جثث لقياديين حوثيين لقوا مصرعهم في مواجهات جبهة الساحل الغربي وصلت خلال الأيام الماضية إلى المستشفى،



وقالت المصادر، إن من أبرز تلك القيادات التي وصلت إلى المستشفى هم عبدالوهاب محمد محسن الحسام، وهلال محمد عبدالله الذيباني، ومصبح سلمان مطري، ومحمد عبدالله العزي. وأشارت إلى أن الميليشيا تتكتم بشدة على أسماء تلك القيادات، خوفاً من انهيار ما تبقى من معنويات مقاتليها في الجبهة التي يحرز فيها رجال الجيش الوطني تقدمات كبيرة ومستمرة.

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