لهذه الأسباب القاعدة ستتفكك لا محالة

أخبار الآن | عمّان - الأردن - (لانا رياض)

شدد الدكتور حمدي مراد على أن قيادة الظواهري هي السبب الأساسي في فرط عقد القاعدة وأفرعها. وذكر أن خطابات الظواهري الأخيرة هي دليل على أنه لا يملك السيطرة على هذا التنظيم وعلى أقسامه التي تجزأت وانقساماته التي حدثت، وهو بات يشعر أن الأمر انفرط عقده من يديه، وهي أشبه بالمناشدة.

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وأنا أميل إلى انها يائسة إلى حد كبير، وأن الولاء الحقيقي غير متوفر، وأنهم يشعرون أنه لن يكون له قدرة على قيادة الساحة عن بعد، وان الولاء لا قيمه له بعد إذن، انت تريد قائد يقدم لك خدماته وليس ولاء أمام قائد اعمى عن الساحة، حتى لو لم يكن هو سببا لذلك، فاذا كان من يمثله مباشرة أبو الخير المصري الذي أرسله لما راى ان العقد قد انفرط ولم يعد الانتماء له موجود ليلم الساحة صار أبو الخير المصري نفسه يحدث الظواهري على أن الساحة تحتاج سياسة غير التي تتحدث عنها.

إذا هو انقسام وكأنه يقول له دعني أقود الساحة كما أراها انا وانا على الساحة فأنت ما عدت تصلح، فاسمح لي لا استطيع أن أبقى استشيرك لأسباب أمنية ولأسباب بعدك عن الساحة، وهذا دليل انفراط تدريجي خطير بالنسبة لهم ولبقاء كينونتهم كتنظيم.

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