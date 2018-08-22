قتلى وجرحى بتفجير شمالي بغداد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قتل وأصيب 13 شخصاً بتفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية شمال العاصمة العراقية بغداد، بحسب مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، وقال المصدر إن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه على نقطة أمنية تابعة للحشد العشائري في قضاء الشرقاط شمال تكريت، ما أدى إلى قتل ثلاثة من الحشد العشائري وإصابة 10 آخرين في حصيلة أولية.

يشار إلى أن مناطق عدة في محافظة صلاح الدين تشهد بين الحين والآخر هجمات وعمليات تنفذها خلايا تنظيم داعش النائمة ضد القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي والعشائري والمواطنين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في بلاده.



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