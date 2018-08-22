دول غربية تحذر النظام من استخدام اسلحة كيميائية في ادلب

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)



حذرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيمياوية في أي هجوم يشنه لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب.

وفي بيان مشترك، أعربت هذه القوى عن قلقها الكبير إزاء هجوم عسكري في إدلب والعواقب الإنسانية التي ستنتج عنه.

قوات النظام السوري تسيطر على الطرف الجنوبي الشرقي من المحافظة التي يسكنها نحو مليونين ونصف المليون شخص، أكثر من نصفهم من النازحين أو تم نقلهم بالحافلات الى هناك إلى بموجب اتفاقيات .

وقالت الدول الثلاث في البيان "إننا نؤكد أيضا على قلقنا من احتمال استخدام آخر وغير قانوني للأسلحة الكيمياوية".

وأضافت "نبقى مصممين على التحرك في حال استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيماوية مرة أخرى".

وأصدرت القوى الكبرى الثلاث في مجلس الأمن الدولي هذا البيان بمناسبة مرور خمس سنوات على هجوم بغاز السارين في الغوطة أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

وأدى ذلك الهجوم الذي حمّل الغرب قوات الأسد مسؤوليته إلى اتفاق أمريكي روسي تتخلص سوريا بموجبه من مخزونها من الأسلحة الكيمياوية ووسائل إنتاج هذه المواد القاتلة.

وأشارت الدول الثلاث في البيان "موقفنا من استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية لم يتغير".

وتابعت "كما عرضنا سابقا، فإننا سنرد بالشكل المناسب على أي استخدام آخر للأسلحة الكيمياوية من قبل النظام السوري، والذي كانت له عواقب إنسانية مدمرة على السوريين".

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في نيسان/أبريل غارات جوية على أهداف في سوريا رداً على هجوم بالأسلحة الكيمياوية في بلدة دوما أسفر عن عدد كبير من الضحايا.



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