الملك سلمان: السعودية تؤكد موقفها الثابت من محاربة الإرهاب

أخبار الآن | السعودية - (وكالات)

أكد العاهل السعودي ، الملك سلمان بن عبد العزيز ، أن السعودية تتشرف بخدمة الحجاج وستواصل تيسير مناسكهم.



وأضاف الملك سلمان، خلال لقائه رؤساء وفود الحج، أن المملكة تؤكد موقفها الثابت من محاربة الإرهاب والتمسك برسالة الإسلام السمحة ، والحرص على لمّ الشمل الإسلامي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

وقال خادم الحرمين: "أسأل الله العلي العظيم أن يقبل من إخواننا الحجاج حجهم ونسكهم ويوفقهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين".



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