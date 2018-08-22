الحجاج يواصلون رمي جمرة العقبة إلى طواف الإفاضة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي جمرات العقبة في مشعر منى في أول أيام التشريق الثلاثة.

هذا وقد بدأ أكثر من مليوني حاج، رمي جمرات العقبة في مشعر منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

واستقبل الحرم المكي جموع المؤدين لصلاة العيد وطواف الإفاضة، فيما أكد قائد قوات أمن الحج على جاهزية منشأة الجمرات لاستقبال الحجاج، عبر منظومة أمنية مكونة من الأمن العام ومن قوات الطوارئ الخاصة الموكلة لها إدارة وتنظيم حركة الحشود في منشأة الجمرات.

في سياق متصل، أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، نجاح موسم حج هذا العام، بسبب التزام الحجاج بالتعليمات والأنظمة.

وقال التركي في مؤتمر صحافي إن التزام الحجاج في تنظيم التفويج عند دخولهم من مزدلفة إلى منى، وتوجهِهم إلى رمي الجمرات كان له الأثرُ الكبير فيما تحقق من نتائج، مشيراً إلى "نتائج إيجابية تتماشى مع الأهداف التي تم تحديدها لخطط أمن الحج".

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