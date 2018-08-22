الجيش السعودي يعترض صاروخا حوثيا اطلق من اليمن

أخبار الآن | جازان - السعودية (وكالات)



اعترض الجيش السعودي صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة، ونجحت في تدميره.

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي قال ان الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان

العقيد الركن تركي المالكي اضاف ا إنه في تمام الساعة 18:19، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، من محافظة عمران اليمنية باتجاه أراضي المملكة، حسب ما ذكرت وكالة واس.

وشدد المالكي على أن هذا "العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحد واضح وصريح للقرار الدولي رقم (2216)، والقرار الدولي رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

كما أكد على أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان "يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني".

وقد بلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن 179 صاروخا.



المزيد من الأخبار

ترامب يعلن أن إنهاء الخلاف مع الصين ليس مرهونا بوقت محدد