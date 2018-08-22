التحالف العربي يقصف مواقع وتجمعات الحوثيين في الدريهمي

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (وكالات)



قتل 22 فردا من ميليشيات الحوثي في ضربات جوية جديدة للتحالف العربي، على تجمعات ومواقع الانقلابيين شرق مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

مصادر عسكرية يمنية اكدت سيطرة قوات المقاومة اليمنية المشتركة، وعلى رأسها ألوية العمالقة على 70 في المئة من مركز مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة من ميليشيات الحوثي .

الضربات دمرت مركبات عسكرية للحوثيين، وأسفرت عن سقوط 22 قتيلا في صفوف المتمردين.

وأكدت المصادر أن قوات العمالقة تعمل على تطهير ما تبقى من أحياء مركز المديرية من ميليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر بشرية في صفوفها.

وكانت المقاومة المشتركة قد سيطرت السبت، على مبنى المجلس المحلي ومقر الشرطة العسكرية ومبان مجاورة في مدينة الدريهمي.

ومن ناحية أخرى، خاضت قوات الجيش الوطني اليوم معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية في جبهة الملاجم شمال محافظة البيضاء.

ولقي 14 عنصرا من مليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم إثر معارك عنيفة اندلعت صباح اليوم في مفرق البياض بجبهة الملاجم، إضافة إلى تدمير طقمين قتاليين ومصرع من كانوا على متنها من المتمردين.



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