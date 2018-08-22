التحالف الدولي يحيي اليوم الدولي الأول لضحايا الإرهاب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (بيان رسمي)

أحيت الأمم المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا، اليوم الدولي الأول لذكرى ضحايا الإرهاب.



وقال التحالف الدولي في بيان إنه يعمل على تحسين حياة أولئك الذين نجوا من الإرهاب, ويقاتل من أجل أولئك الذين لا يزالون عُرضة لخطر وحشية داعش.

و أحيت الأمم المتحدة يوم 21 أغسطس الجاري لأول مرة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، حيث اتخذت الجمعية العامة القرار 72/ 165 ، والذي قضت فيه بأن يكون يوم ٢١ أغسطس من كل عام يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، من أجل تكريم ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.

وبينما يؤثر الإرهاب في مزيد من البلدان ، فإن عدد الضحايا يتركز إلى حد كبير في عدد صغير من الدول الأعضاء , ففي عام 2017 وحده ، كان ما يقرب من ثلاثة أرباع الوفيات الناجمة عن الإرهاب في خمسة بلدان فقط هي "أفغانستان والعراق ونيجيريا والصومال وسوريا".

وما زال ضحايا الإرهاب يكافحون من أجل إسماع أصواتهم ، ودعم احتياجاتهم ، وتأييد حقوقهم. غالبًا ما يشعر الضحايا بأنهم منسيون ومهملون بمجرد أن تتلاشى التداعيات الفورية لأي هجوم إرهابي ، الأمر الذي قد تكون له عواقب وخيمة عليهم. إن عددا قليلا من الدول الأعضاء لديه الموارد أو القدرة على الوفاء بالاحتياجات المتوسطة والطويلة الأجل اللازمة للضحايا حتى يتعافى بشكل كامل ، ويعيد تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.





مصدر الصورة: gettyimages

Source:Anadolu - gettyimages

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