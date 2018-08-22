الجولاني يستجدي الدعم الشعبي والعسكري في سوريا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

ظهر زعيم هيئة تحرير الشام التابعة للقاعدة في سوريا الجولاني في تسجيل مرئي جديد في اول ايام عيد الاضحى.

الجولاني الذي انسحب من بيعة الظواهري لقيادة مجموعته، ظهر وكأنه يستنجد بالفصائل العسكرية المعارضة في سوريا لمواجهة النظام، مبديا استعداده للتعاون معهم لصد قوات النظام، ذلك فضلا عن محاولته استمالة أهالي محافظة إدلب في الشمال السوري.

وتأتي كلمة زعيم هئية تحرير الشام النصرة سابقا في ظرف حساس تعيشه إدلب، بعد استقدام قوات النظام السوري تعزيزات إلى محيطها لبدء عملية عسكرية في الأيام المقبلة.

زعيم تحرير الشام الذي يقود فصائل معارضة للظواهري، حاول في كلمته الظهور في صف واحد مع الادلبيين الذين يدفعون ثمن انتهاكات جبهة النصرة.

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