هجوم عنيف من قيادي في تحرير الشام ضد المصالحات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشرت شبكة حق للإنتاجِ الإعلامي خطبةَ الجمعة للشيخ ابو محمد الشامي من احدِ مساجدِ جبلِ الزاوية في ادلب تحت عنوان عذرا مكة. الشامي اشارَ في كلامه الى ان ما يشغلهم حاليا هو اعدادُ العدة وحفرُ الخنادق ، منتقدا المضطلعينَ بالمصالحات والذينَ يسهلونَ استباحةَ دينهم واعراضهم على حدِ ما جاءَ في كلامه .

وكانت هيئة تحريرِ الشام قد بدأت حملةَ اعتقالاتٍ ضدَ عرابي المصالحات و خلايا تابعة لداعش في مدينةِ ادلب وريفها واحالت تحريرالشام 17موقوفا لمكتبِ التحقيقات تمهيدا لمحاكمتهم وواصلت هيئة تحرير الشام حملتها الأمنية ضد شخصيات متهمة بالتعامل مع النظام السوري في محافظة إدلب وريفها. وذكرت وسائل اعلام أن مقاتلي تحرير الشام والنصرة سابقا اعتقلوا عددًا من زعماء المصالحة مع النظام السوري في مدينة معرة مصرين شمالي إدلب.

وعرضت صورًا خلال حملة الاعتقالات، وقالت إن العملية الأمنية تشمل حاليًا بلدة عزمارين إلى جانب معرة مصرين ومدينتي حارم وسلقين والقرى المحيطة بهما.

وتأتي حملة الاعتقالات الحالية استكمالًا لحملة موسعة بدأتها تحرير الشام في محافظة إدلب وأرياف حماة وحلب.

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