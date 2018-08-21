مصادر أمريكية: صانع متفجرات القاعدة قتل في غارة باليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أكد مسؤولون أمريكيون أن إبراهيم العسيري المسؤول عن إعداد القنابل في تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، قُتل في ضربة أمريكية بطائرة من دون طيار في اليمن العام الماضي.

ويُعتقد أن العسيري كان العقل المدبر لتصنيع الملابس الداخلية المتفجرة عام 2009 كما أنه صنع قنابل عثر عليها في حمولة طائرات عام 2010.

وقال تقرير للأمم المتحدة نشر الأسبوع الماضي إن موته سيمثل "ضربة خطيرة" لعمليات تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

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وتشير معلومات استخباراتية إلى أنه كان يعد لإنتاج قنبلة مخبأة في جهاز كمبيوتر محمول أو لوحي، وهو ما أدى إلى أن تحظر الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية حملها على بعض رحلات الطيران.

وذكر تقرير للأمم المتحدة إن موته سيعد "ضربة قاتلة " لعمليات تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب.

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كما قال زعيم قبلي يمني لوكالة أسوشييتد برس إن العسيري قتل في هجوم صاروخي مستهدف ، مع اثنين أو ما يقارب أربعة من شركائه في محافظة مأرب، ولم يعلق التنظيم على نبأ مقتل العسيري ولم يينشر نعياً له.

وأوضحت الولايات المتحدة بأن العسيري،صاحب 36 عاماً، بأنه "إرهابي دولي" وأنها في عام 2011 عرضت خمسة ملايين دولار مكافأة لأي معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليه.

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