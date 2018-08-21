مقتل 23 حوثيا بمعارك مع الجيش اليمني في البيضاء

أخبار الآن | البيضاء - اليمن (وكالات)

قتل 23 فردا من مليشيا الحوثي الانقلابية، في معارك مع الجيش اليمني بمحافظة البيضاء، وسط اليمن وفق ما أعلنت مصادر ميدانية يمنية.

موقع وزارة الدفاع اليمنية قال أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفا على مواقع مليشيا الحوثي وسيطرت على مواقع متفرقة بمديرية السوادية.

وأسفرت المعارك عن مقتل 23 من مليشيا الحوثي وأسر آخرين، كما تمكنت قوات الجيش الوطني من تعطيل عدة آليات وعربات حوثية ودراجة نارية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من أسلحة مختلفة.

وكانت قوات الجيش الوطني نجحت في فرض سيطرة عسكرية كاملة على جميع المرتفعات الاستراتيجية في سلسلة جبال "البياض"، في جبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء وسط البلاد، بعد معارك شرسة تكبدت فيها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وذكر مساعد قائد محور بيحان المقدم عبدالوهاب بحيبح، في تصريح لموقع وزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش اليمني أكملت، أمس الأحد، سيطرتها العسكرية على سلسلة جبال "البياض"، مشيرا إلى أن قوات الجيش توغلت عبر مساحات شاسعة في عمق الجبهة تقدر بنحو 18 كيلومترا.

وأضاف أن إسناد مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مكن الجيش من استعادة آليات وعربات قتالية كانت بحوزة المليشيا، وتكبيد قواتها خسائر بشرية فادحة.

وأكد أن العملية العسكرية، التي انطلقت السبت الماضي، تكللت بالسيطرة على مناطق جبلية بالغة الأهمية، كونها أتاحت للجيش سيطرة نارية كاملة على مفرق ظهر "البياض" الاستراتيجي، وسط معارك ضارية ومستمرة حتى اللحظة.

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