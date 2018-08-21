بدء رمي جمرة العقبة للمتعجلين بالطاعة

أخبار الآن | مكة المكرمة - السعودية (وكالات)



بدأت شعيرة رمى جمرة العقبة للمتعجلين بالطاعة في مشعر مني المبارك، بعد منتصف ليل الاثنين، ضمن مناسك الحج. فيما يقوم الحجاج برمي الجمرة بعد صلاة الفجر في أول أيام عيد الأضحى.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد توجهوا بعد غروب شمس الاثنين إلى مشعر مزدلفة، بعد وقوفهم على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة النبي الكريم، ويلتقطوا بعدها الحصى، ويبيتون فيها.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.

وفي اليوم الأول من عيد الأضحى يقدم الحجاج الأضاحي ويبدأون شعيرة رمي الجمرات في منى على مدار 3 أيام.

ويبعد مشعر مزدلفة نحو 9 كيلومترات غربي عرفات، ويقطع كثيرون هذه المسافة سيرا على الأقدام، بينما يستقل آخرون حافلات.



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