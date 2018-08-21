الظواهري يتناسى مشاكل القاعدة ويهاجم حماس

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وسائل إعلام)

شنّ زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري هجوما على حماس بسبب ما سماه موافقتها التصالح والتحاور مع منظمة التحرير الفلسطينة خلال رسالة صوتية لم تتطرق لمشاكل تنظيم القاعدة وجاءت بعيدة عن الواقع الذي يعيشه التنظيم حاليا .

وانتقد الظواهري إعلان حماس وثيقة المبادئ والسياسات العامة والتي أكدت من خلالها التزامها بإقامة الدولة الفسلطينية على حدود عام 67، وترفض الاعتراف باتفاقية أوسلو معتبرةً إياها مخالفة للقانون الدولي. واعتبر في كلمة صوتية بعنوان فلسطين لا تُسلَم للخونة بثتها أحد الأذرع الإعلامية لتنظيم القاعدة، أن “قيادة حماس تتعامل بسياستين متناقضتين ".وهاجم الظواهري قبول حماس بإقامة دولة فسلطيين على حدود 67.

الكلمة الصوتية لتنظيم القاعدة لم تكشف او تتناول ما تتعرض له فروع التنظيم في اليمن او سوريا او اي مكان اخر... ووفق ما يراه مراقبون فان التسجيل الصوتي هي مجرد رسالة يحاول و يسعى خلالها العودة الى الواجهة والصورة و لكنه حتى الآن عاجز عن تحقيق ذلك.

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