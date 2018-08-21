السعودية توفر موظفا لكل ثمانية من الحجيج

أخبار الآن | السعودية - (وكالات)

كشف الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن عدد القوى العاملة للجهات السعودية التي قدمت خدماتها لضيوف الحج من كافة القطاعات، بلغت أكثر من 287 ألفا و300 موظف سعودي.

وأشارت الهيئة إلى أن أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، وفرت موظفا واحدا لكل 8 من الحجيح.

وقدت الجهات المختصة بالحج أكثر من 215 خدمة رئيسية وفرعية لضيوف الرحمن، وبلغ إجمالي عدد القوى العاملة التي تقدم خدمات الإشراف والمتابعة من 6 جهات، 7,310 مشرفين ومشرفات.

وفي مجال الخدمات العامة، قدمت القوى العاملة، المكونة من 192,254 موظفًا وموظفةً، من 19 جهةً خدماتها لضيوف الرحمن، فيما بلغ عدد القوى العاملة في الخدمات الصحية والطبية 32,579 موظفا وموظفة من 3 جهات.

أما القوى العامة التي تقدِّم خدمات النقل والبريد والخدمات اللوجستية (الشحن، والبريد، والإمداد) فقد بلغت 47,765 موظفًا وموظفةً من 7 جهات، فيما بلغت أعداد القوى العاملة في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات 7,411 موظفًا وموظفةً، من 4 جهات.

وحسب الإحصاء، بلغ عدد الحجيج من الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجيج الداخل والخارج (1,327,127) حاجًّا، وبلغ عدد الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجيج الداخل والخارج (1,044,548) حاجَّةً.

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