الرئيس اليمني يعلن أن المعركة شارفت على نهايتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن السلام "هو النهاية الحتمية لما تعاني منه البلاد، ولن يتحقق إلا بانتهاء الانقلاب وإزالة آثاره والعودة للمسار السياسي بعد ذلك". وأكد هادي أن المعركة التي تخوضها البلاد قد شارفت على نهايتها، وباتت على أبواب تحقيق الانتصار الكبير.

واعتبر الرئيس اليمني أن "أي عمل سياسي، يتوق إلى السلام بين اليمنيين سيظل مبنيا على احترام إرادة اليمنيين، وذلك في كلمته التي وجهها إلى الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى.

وأضاف: "إن ثقتنا باليمن الكبير عظيمة ومشروع الدولة الاتحادية الذي صاغته الحكومة اليمنية في مخرجات مؤتمر الحوار، قد وضع الحلول لكل التحديات والمشاكل ورسم خارطة المستقبل والتطلعات والأحلام لبلد مستقر، وإن العزم على تنفيذها لا تراجع عنه أمام أي قوى مستهترة لا ترى اليمن إلا من خلال حساباتها الضيقة ومصالحها الأنانية.. بلدنا سيظل كبيرا بكبر وعظمة شعبنا وتاريخه وحضارته الممتدة عبر تاريخه الطويل".

وأكد أن المعركة التي تخوضها البلاد قد شارفت على نهايتها وباتت على أبواب تحقيق الانتصار الكبير، وستكون آخر المعارك وفاتحة عهد جديد لتحقيق آمال اليمنيين في الرخاء والاستقرار، وقال : معركتنا هذه تزيح من أمام شعبنا كل المشاريع الضيقة التي تعتقد أن الوطن ملكية خاصة لها على أساس سلالي أو مناطقي أو حزبي مقيت، لننطلق بعدها في مسيرة البناء والتنمية تحت مظلة اليمن الاتحادي الذي سيكون محل فخر من جميع اليمنيين بانتمائهم إليه، ومصدر أمان للأشقاء والعرب، الذين يخوضون معنا وتحت قيادة المملكة العربية السعودية ، معركة الحفاظ على الأمة وهويتها، وقطع الطريق على المشروع الفارسي الطائفي والدخيل عبر أذنابه ووكلائه".

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