الحجاج يرمون جمرة العقبة ويتجهون لطواف الإفاضة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأ حجاج بيت الله الحرام التوجه لأداء طواف الإفاضة عقب رمي جمرة العقبة في منى، في اليوم الأول من عيد الأضحى. وكان حجاج بيت الله الحرام قد توجهوا بعد غروب شمس الإثنين إلى مَشْعَر مزدلفة، بعد وقوفهم على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة النبي الكريم، حيث يجمعون بعدها الحصى، ويبيتون فيها. واستعدت قوات الأمن السعودية منذ ساعة مبكرة، ونشرت عشرات آلاف الجنود لخدمة ضيوف الرحمن، كما أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص أربع مستشفيات بمنى و عشرات الأطقم الطبية استعدادا لأي طارئ.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج. وفي اليوم الأول من عيد الأضحى يقدم الحجاج الأضاحي ويبدأون شعيرة رمي الجمرات في منى على مدار 3 أيام. ويبعد مشعر مزدلفة نحو 9 كيلومترات غربي عرفات، ويقطع كثيرون هذه المسافة سيرا على الأقدام، بينما يستقل آخرون حافلات.

المزيد من الأخبار

الحجاج يبدأون رمي جمرات العقبة الثلاث في مشعر منى

الرئيس اليمني يعلن أن المعركة شارفت على نهايتها