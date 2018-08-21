الحجاج يبدأون رمي جمرات العقبة الثلاث في مشعر منى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأ أكثر من مليوني حاج، اليوم، رمي جمرات العقبة الثلاث في مشعر منى ونحر الهدي، في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وذلك عقب نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة، بعد أن قضوا فيها ليلتهم.

قوات الأمن السعودية استعدت منذ ساعة مبكرة، ونشرت عشرات آلاف الجنود لخدمة ضيوف الرحمن، كما أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص أربع مستشفيات بمنى و عشرات الأطقم الطبية استعدادا لأي طارئ.

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة النبي الكريم، ويلتقطوا بعدها الحصى، ويبيتون فيها.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.

وفي اليوم الأول من عيد الأضحى يقدم الحجاج الأضاحي ويبدأون شعيرة رمي الجمرات في منى على مدار 3 أيام.

ويبعد مشعر مزدلفة نحو 9 كيلومترات غربي عرفات، ويقطع كثيرون هذه المسافة سيرا على الأقدام، بينما يستقل آخرون حافلات.

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