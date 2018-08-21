التحالف الدولي: البغدادي موجود لكنه دون قدرة قيادية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابى الكولونيل شون رايان أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي لا يزال متواجدا، لكنه لا يمتلك أى قدرة قتالية .

وأضاف شون رايان أن مقاتلي داعش قلت أعدادهم كثيرا، مؤكدا أن التحالف سيواصل محاربتهم.

وقال الكولونيل شون رايان إن قواته باقية في العراق بناء على دعوته.

وأكد رايان أنه لا شك في أن هناك وجودا إيرانيا في العراق، لكنه لا يؤثر على عمله.

وأشار إلى أن الوضع السياسي في العراق صعب حاليا، موضحا أن التحالف يأخذ أي تهديدات على محمل الجد، لكن هدفه هو محاربة داعش.

وأوضح رايان إلى أن القوات الكردية تابعة للقوات العراقية، وأن التحالف يتعامل معهم عبر الحكومة المركزية.

إلا أنه نوّه إلى أن العراق يجب أن يكون واحدا رغم الاختلافات التي يشهدها.

وبالنسبة للوضع في سوريا، أوضح رايان أنه مختلف عن العراق، نظرا لشدة التعقيدات فيه.

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