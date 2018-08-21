الأسد يؤدي صلاة عيد الاضحى في جامع الروضة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الأضحى في جامع الروضة بالعاصمة دمشق، وفق ما أظهره التلفزيون الرسمي.



وهو تغيير جديد في العيد الأول الذي يأتي عقب سيطرة قوات النظام على ضواحي دمشق ومعظم مناطق جنوب سوريا. إذ اعتاد الأسد السفر إلى مدن أخرى للصلاة هناك بعيدا عن دمشق التي أعادت قواته السيطرة عليها من قبضة المعارضة و تنظيم داعش، مؤخرا.

وظهر الأسد يصافح مصلين خلال وصوله للمسجد، والتقط صورا تذكارية مع عدد منهم، وتحدث مع آخرين بعد الصلاة.



وتمكنت قوات النظام من السيطرة على مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بدعم عسكري حاسم من روسيا.



يذكر أن المرصد السوري لحقوقِ الإنسان حصل على معلوماتٍ جديدة عن طمسِ قوات النظام للأدلة والحقائق التي تثبتُ تنفيذَها لمجزرةِ الكيماوي في غوطتي العاصمة دمشق في 21 أغسطس 2013.



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