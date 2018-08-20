مليونا مسلم يؤدون ركن الحج الأعظم على عرفات

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأ حجاج بيت الله الحرام بالصعود إلى عرفات الركن الأعظم في الحج وسط استعدادات كاملة لنفرتهم. وكان حجاج بيت الله الحرام قد قضوا في منى أمس (الأحد) يوم التروية قبيل توجههم للوقوف بجبل عرفات، اليوم الاثنين، لأداء الركن الأعظم من الحج. وبدأ ضيوف الرحمن التوافد على عرفات في الوقت الذي أعدت فيه قيادة أمن الحج خطة متكاملة لتسهيل عملية التصعيد.

وتتضافر جهود مختلف الجهات المعنية بأعمال الحج لهذا العام وسط منظومة من الخدمات الأمنية والصحية والتنظيمية بما يسهم في انسيابية حركة جموع الحجيج وسلامة استقرارهم.

وهيأت وزارة الصحة السعودية أربعة مستشفيات موزعة في أرجاء المشعر بسعة 600 سرير هي: مستشفى جبل الرحمة ومستشفى عرفات العام ومستشفى نمرة ومستشفى شرق عرفات، إلى جانب 46 مركزاً صحياً جهزت بكامل مستلزماتها يباشرها فرق طبية بمختلف التخصصات.

وتضم المستشفيات مختلف التخصصات الطبية، كالجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية إلى جانب قسم جراحة الجهاز الهضمي وأمراض الصدر وارتفاع ضغط الدم.

ونظراً لكون مستشفى جبل الرحمة بالقرب من جبل الرحمة، فيتوقع أن يشهد كثافة عالية لذلك خصص له 140 سريرا لتقديم الخدمة الفورية، فيما أضيف هذا العام في مختلف المراكز الصحية غرف إنعاش للحالات الحرجة وعيادات خارجية وأسرة لضربات الشمس وصيدليات.

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ الوزير السعودي للشؤون الإسلامية في مؤتمر صحفي عقده في مكة إن بلاده تستوعب المسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء الحج بيسر وسهولة.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة لوكالة رويترز للأنباء إن السلطات تستعد منذ أشهر لضمان سلامة الحجاج، من خلال أكثر من 30 ألف ممارس صحي يعملون في 25 مستشفى، وتقديم خدمات طبية مجانية بما في ذلك العمليات المعقدة مثل عملية القلب المفتوح. وكانت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية قد أجبرت الحجاج ليلة الأحد على الاحتماء بالخيام وشق البعض طريقهم بصعوبة في الوحل.

ويتوجه الحاج إلى عرفة بعد شروق الشمس ويصلون فيها الظهر والعصر على ركعتين ركعتين بأذان وإقامتين، ويمكثون فيها إلى غروب الشمس، ومع غروب الشمس، يذهبون إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء، ثم يبيتون في مزدلفة ويصلون الفجر في أول وقته، بعدها يبدأون التقاط سبع حصيات لرمي جمرة العقبة الأولى، ثم يذهب الحجيج إلى منى قبل طلوع الشمس.

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