مقتل جندي أمريكي في تحطم طائرة بالعراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال التحالفُ العسكري الذي تقودهُ الولايات المتحدة إن أحدَ أفراده قتلَ فيما أصيبَ آخرونَ عندما سقطت طائرتهم خلالَ مهمةٍ لمكافحةِ الإرهاب في العراق.

وأضافَ البيانُ أنهُ ليسَ هناك ما يدلُ على أن الحادثَ وقعَ بسببِ تنظيمٍ معين، لكن التحقيقات سارية للتأكدِ من السبب.

وجاء في البيان ”انتشلت قوات التحالف كل الأفراد على الفور بعد الحادث، وجرى إجلاء ثلاثة لمزيد من العلاج“.

وقال الكولونيل شون ريان المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على تويتر إن الطائرة المحطمة كانت طائرة هليكوبتر عسكرية.

وكانت طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية تحطمت في غرب العراق يوم 15 مارس آذار وقُتل كل الجنود الأمريكيين السبعة الذين كانوا على متنها.

وتقول الولايات المتحدة إن 5200 من جنودها يرابطون في العراق ضمن التحالف الذي يحارب تنظيم داعش.

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