ما هي مناسك الحج من الإحرام حتى الوداع؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

الحج، ركن الإسلام الخامس، بدايته تكون في السابع من ذي الحجة، حيث يبدأ بالإحرام وطواف القدوم، وفي اليوم التالي، أي الثامن من ذي الحجة، الذي يطلق عليه اسم “يوم التروية” يتوجه الحجاج إلى منى ويبيتون فيها، ويؤدون الصلوات قصراً دون جمعها.

وفي اليوم التاسع من الشهر نفسه، يبدأ “يوم عرفة”، حيث يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات بعد شروق الشمس من أجل الوقوف بها، ويصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم ينتظرون حتى غروب الشمس.

وبعد الغروب ينفر الحجيج إلى مزدلفة ويبيتون فيها، ويجمعون الحصى فيها لاستخدامها في رمي جمرة العقبة الكبرى في العاشر من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يسمى أيضا يوم النحر.

وبعد رمي جمرة العقبة والنحر يتجه الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة، ثم يعودون لمنى من جديد لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى.

وبعد انقضاء أيام التشريق الثلاثة أو التعجل بعد يومين يتوجه الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع حيث تنتهي مناسك الحج.

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