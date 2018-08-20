كيفية المحافظة على صحتك في موسم الحج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رشا سليمان)

الحج من الشعائر العظيمة التي تصادف كل عام ولكن إتباع الخطوات الصحية أثناء أداء المناسك يعد من رسائل الحج الصحية

يجتمع الملايين من الحجاج في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، التي تعد من أهم الشعائر الإسلامية المقدسة، حيث يتطلب الحج المجهود البدني عوضاً عن الأزدحام الذي قد يسبب الكثير من المتاعب، فتبقى الوقاية دائما خيراً من قنطار علاج.

وهناك رسائل صحية أساسية لابد على الحاج الالتزام بها، فمن خلالها سيضمن الحاج سلامته وسلامة الآخرين من حوله:

أهم تلك الرسائل هي عدم البصق على الأرض أو في أي مكان آخر، وتجنب صعود الجبال أو الأماكن المرتفعة، فضلا عن تجنب المزاحمة والازدحام، وأيضا تجنب الصعود فوق أسطح المركبات أو افتراش الطرقات.

ولابد على الحاج أن يبتعد عن الأماكن التي تحوي لضغط أو فرط تحميل المآخذ الكهربائية في أماكن إقامته.

تعد وسائلُ النقل، كالطائرات والحافلات مرتعا للجراثيم وإنتشار العدوى من خلال السعال والعطاس والرذاذ، لذلك لابد على الحاج الحرص على استخدام المناديل والمعقمات عند العطاس أو السعال، وإرتداء الكمامات.

كما يستوجب على الحاج المحافظة على النظافة الشخصية ونظافة البيئة، والابتعاد عن تناول الأطعمة الضارة والتأكد من سلامتها، لعدم الإصابة بالتسممم الغذائي، كما من المهم أن يحطاط الحجاج عند الحلاقة واستخدام أدواتهم الشخصية التابعة لهم.

الحج من الشعائر العظيمة والمحافظة على الصحة يعد أمر مهماً خلال هذا الموسم.

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