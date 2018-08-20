جبران بسيل: لبنان لا يرى سببا لبقاء السوريين على أراضيه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن لبنان لا يرى سببا لبقاء اللاجئين السوريين على أراضيه. وأضاف بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن هناك مناطق في سوريا تتمتع بالاستقرار والسلام.

من جهته، قال لافروف إن روسيا ستعمل مع لبنان على تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. واعتبر أن لبنان يجب ألا يتحول إلى رهينة لأزمة اللاجئين السوريين، مشددا على أن موسكو تعارض التدخل الأجنبي في شؤون لبنان الداخلية.

وتسعى روسيا بقوة لتسويق مبادرتها بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وفي هذا السياق تجرى مباحثات مكوكية لمسؤولين روس مع الدول ذات الصلة. يشار إلى أن 5 ملايين لاجئ موجودون حاليا في الدول المجاورة لسوريا، وفق تصريحات سابقة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي.

المزيد من الأخبار

وسط دعوات لتفكيكها.. تحرير الشام تواصل حملتها في إدلب

أمريكا تأمل بتشكيل حكومة عراقية وطنية