تنظيم القاعدة يحرِّض ضد الجيش المصري ويدافع عن الإخوان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

جدد تنظيم القاعدة، تحريضه ضد الجيش المصري، موجهًا انتقاده لعدم المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي واحدة من المرات النادرة التي يدافع فيها التنظيم عن الإخوان. وزعم حسام عبدالرؤوف، أحد قيادات التنظيم، في الفيديو الذي بثته مؤسسة السحاب عدم وجود إرهاب في سيناء ، قائلا إن الجيش المصري يقوم بحملات عسكرية ضد الأهالي.. وانتقد القيادي بالقاعدة رفض الدولة المصرية المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين والإفراج عن قيادات الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا مرتبطة بالعنف والتحريض..

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وعرض الفيديو، بعض المقتطفات قال إنها من داخل السجون المصرية، قائلا إن المساجين يتعرضون لانتهاكات وتعذيب، بالإضافة إلى بعض لقطات من فض اعتصامي رابعة العدوية، وكان أيمن الظواهري زعيم تنظيم “القاعدة” قد دعا في السابق إلى التوحد مع “ولاية سيناء” ذراع تنظيم “داعش” في سيناء، في إطار المواجهة التي تخوضها الجماعات المسلحة ضد قوات الأمن في المنطقة. وأطلقت مصر عملية أمنية في 9 فبراير الماضي تحت عنوان “سيناء 2018″، تستهدف مواجهة مسلحين بسيناء، ودلتا مصر، ومنطقة الظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

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