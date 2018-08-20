بريطانيا توقف مساعدات في مناطق تحت سيطرة المعارضة السورية

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (رويترز)



أعلنت الحكومة البريطانية إنها أوقفت تمويل بعض برامج المساعدات في مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا، وقالت متحدثة باسم الخارجية في بيان إنه تم تقليص دعم بعض البرامج غير الإنسانية بعد أن أصبح الوضع على الأرض في بعض المناطق صعبا على نحو متزايد، فيما سيتواصل تقديم الدعم المهم لمساعدة الذين هم في أمس الحاجة للدعم ولتحسين الأمن والاستقرار.

وأضاف التقرير أن وزارة الخارجية وإدارة التنمية الدولية قررتا أن برامج المساعدات في المناطق الشمالية الغربية من سوريا "يتعذر استمرارها".

وكانت صحيفة تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن محاولة تشكيل قوة شرطة مستقلة ستُلغى من سبتمبر أيلول في الوقت الذي تجري فيه مراجعة مشروعات تمويل المجالس المحلية ومن المرجح وقفها بحلول نهاية السنة المالية."

وقالت الحكومة البريطانية إنها أنفقت 152 مليون جنيه استرليني(193.85 مليون دولار) على البرامج الإنسانية في سوريا خلال السنة المالية 2017-2018.

وزادت بريطانيا مساعداتها بالإضافة إلى تزويد المعارضة السورية بالمركبات المدرعة والتدريب في 2013، وشمال غرب سوريا هو آخر منطقة رئيسية مازال مقاتلو المعارضة يسيطرون عليها.

اقرأ أيضا:

أمريكا تجمع 300 مليون دولار لتحقيق الاستقرار بسوريا