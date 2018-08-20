اليمن: لقاء نصر الله بالحوثيين دليل على دعم حزب الله للحوثي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

علقت السفارة اليمنية في الولايات المتحدة على لقاء وفد من جماعة الحوثي بالأمين العام لميليشيات حزب الله اللبناني قائلة إن زيارة الحوثيين الأخيرة لزعيم حزب الله هي دليل آخر على الدور المزعزع للاستقرار لحزب الله في اليمن ودعمه للحوثيين.

وأضافت السفارة، في تغريدة على تويتر، أن هذه الزيارة تأتي قبل أسبوعين فقط من الجولة المقبلة من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.

كما قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تعليقه على اللقاء إن أزمة اليمن وحربها من الأولويات التي ترتبط جوهريا بمستقبل أمن الخليج العربي واستقراره وليست بالموضوع الثانوي، مؤكدا أن لبنان لا يمكن أن يكون محطة لوجستية أو سياسية للحوثي وتجاهل التعامل مع الموضوع سيفاقم تداعياته.

وتساءل كيف تتسق سياسة النأي بالنفس والتي يحتاجها لبنان لتوازنه السياسي والاقتصادي وموقعه العربي والدولي مع استقبال حسن نصر الله لوفد من المتمردين الحوثيين؟ سؤال نتمنى من لبنان أن يتعامل معه.

وكانت الأمم المتحدة قد وجهت، الجمعة، دعوة للشرعية وميليشيات الحوثي لحضور محادثات سلام بجنيف في 6 أيلول/سبتمبر المقبل، وفق المتحدثة باسم المنظمة الدولية أليساندرا فيلوتشي.

وكان السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، قد أوضح، في وقت سابق، أن جولة مشاورات جنيف في سبتمبر المقبل ستعقد لبحث إجراءات بناء الثقة، وهي خطوة في طريق الوصول إلى حل شامل للصراع في البلاد.

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