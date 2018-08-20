الاتفاق على تشكيل نواة للكتلة الأكبر ببرلمان العراقي

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

اتفقت كتل سائرون والنصر والحكمة والوطنية على تشكيل نواة الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.



وأعلن البيان الختامي للتحالف عن عزمه على العمل الجاد لإعادة النازحين ومحاربة الفساد. ..مؤكدا ان التحالف عابر للطائفية ويرفض المحاصصة بكل أشكالها.

المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق أعلن الأحد في بيان رسمي، أن المحكمة صادقت على نتائج انتخابات البرلمان التي جرت في 12 مايو الماضي.

وقال المتحدث في بيان إن المحكمة عقدت جلستها صباح الأحد بحضور كامل أعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي.

وأضاف: دققت المحكمة الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفقته كتابها المؤرخ 17/ 8/ 2018. وبعد التدقيق والمداولة حول الأسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة، وصدر القرار باتفاق الآراء.

وبذلك، يكون انتهى الجدل حول نتائج الانتخابات، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية. وهذه المصادقة ستدفع بتشكيل الحكومة من خلال إعلان تحالفات الكتل السياسية.

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