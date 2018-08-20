الأمم المتحدة تحيي ذكرى ضحايا هجوم على مقرها في 2003 بالعراق

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (صحف)

أحيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذكرى السنوية للموظفين الذين فقدوا أرواحهم قبل 15 سنة فيما وصفه بأنه "أحد أحلك الأيام في تاريخ المنظمة.

وقعت الحادثة في الـ 19 أغسطس / آب 2003، عندما قاد مهاجم انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات إلى مقر الأمم المتحدة في العاصمة العراقية بغداد وفجرها، ما أسفر عن قتل 22 شخصا، من بينهم سيرجيو فييرا دي ميلو، الممثل الخاص للأمين العام في العراق آنذاك، كما أسفر الهجوم عن إصابة أكثر من 150 شخصا بجروح، معظمهم من عمال الإغاثة الذين جاؤوا إلى العراق للمساعدة في إعادة إعمار البلاد في أعقاب الإطاحة بصدام حسين.

كان الهجوم واحدا من أكثر الهجمات فتكا في تاريخ الأمم المتحدة، وكان بمثابة نقطة تحول في كيفية عمل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة في الميدان. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف منظمة إنسانية دولية محايدة بشكل متعمد بهذه الطريقة.

وقبل هذه الذكرى، تحدثت أخبار الأمم المتحدة مع بعض الناجين من الحادث، الذين سلطوا الضوءعلى ما حدث في ذلك اليوم، وكيف أثر ذلك الحادث عليهم، ولا يزال، وعلى مجتمع الأمم المتحدة بأكمله.

وتكريما للضحايا، خلدت الأمم المتحدة ذكراهم بإعلان يوم الـ 19 من آب / أغسطس ليكون اليوم العالمي للعمل الإنساني للدعوة إلى ضمان سلامة العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وأمنهم.

ومنذ تأسيس الأمم المتحدة، لقي أكثر من 3500 فرد من الرجال والنساء الشجعان حتفهم في خدمة الأشد احتياجا وضعفا حول العالم.

وأصبحت الأمم المتحدة هدفا بحد ذاتها؛ وتعرضت مبانيها لهجمات منها في بغداد عام 2003 وفي الجزائر عام 2007 وفي كابول في عام 2009.

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