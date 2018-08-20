أمريكا تأمل بتشكيل حكومة عراقية وطنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رحبت سفارة الولايات المتحدة في العراق، اليوم الإثنين، بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات الوطنية، معربة عن أملها بشكيل الحكومة المقبلة على أساس وطني لمواصلة التقدم في محاربة داعش.

يذكر أن المحكمة الاتحادية في العراق، صادقت أمس على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي مبينة أن القرار صدر باتفاق آراء أعضاء المحكمة بعد إنتهاء المحكمة من النظر بالطعون والاعتراضات التي قدمتها بعض القوائم الانتخابية.

وقال مكتب المتحدث الرسمي للسفارة في بغداد، في بيان صحفي وُزع اليوم، إن "تشكيل الحكومة الجديدة هو مسألة عراقية صرفة وينبغي أن يتحقق بالأسلوب الذي يحمي المصالح والسيادة الوطنية للعراق، والولايات المتحدة، وبموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي، تدعم عراقا مستقلا وذو سيادة بشكل كامل".

وأضاف "نأمل أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة على أساس وطني لمواصلة التقدم في محاربة داعش ومكافحة الفساد وحماية الشعب العراقي والسعي إلى انجاز إصلاحات اقتصادية أساسية وبناء علاقات قوية مع بقية العالم للمساعدة في تلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي".

كان المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق إياس الساموك أعلن أمس المصادقة على أسماء نواب البرلمان العراقي الجديد، ليصبح أمام الرئيس العراقي فؤاد معصوم 15 يوماً لدعوة البرلمان العراقي للانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سنا ليتمكن من انتخاب رئيس للبرلمان ورئيسا للجمهورية وقبول تسمية مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة الجديدة وفق التوقيتات الزمنية التي حددها الدستور العراقي.

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