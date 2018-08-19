هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة عشية الوقوف على عرفة

أخبار الآن | مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

هطلت أمطار غزيرة على مدينة مكة المكرمة بالتزامن عشية يوم الوقوف على جبل عرفة , ‏حيث نشرت العديد من مقاطع فيديو الأمطار على مواقع التواصل الاجتماعي.‏

ونقل الدفاع المدني السعودي عن سلطات الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ‏مصحوبة بزخات من البرد , محذراً في تغريدات على تويتر من أن الأمطار قد تؤدي إلى ‏سيول على مكة المكرمة.‏

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الحجاج، من الجلوس على مرتفعات الجبال ‏بسبب شدة الرياح.‏

ويشارك أكثر من مليوني مسلم في الحج هذا العام بحسب الإحصاءات الرسمية التي ‏أصدرتها السلطات السعودية.‏

هذا و توافد ضيوف الرحمن في التوافد إلى مشعرِ مِـنى لقضاء يوم التروية، على أن يستمرَ ‏توافدهم حتى ساعةً متأخرة من اليوم الأحد قبل التوجه فجرَ الاثنين، التاسع من ذي الحجة، ‏إلى صعيدِ جبل عرفات في الركنِ الأهم من فريضة الحج.‏

من جانبها أعلنت الداخلية السعودية أن عددَ حجاج بيت الله الذين وصلوا إلى الديارِ المقدسة ‏بلغ مليوني حاج، وذلك قبيل ساعاتٍ قليلة من بدءِ مناسك الحج.‏

اقرا ايضا

السعودية تدشن مشروع الحج الأخضر

كبسولات النوم.. تجربة رائدة لإراحة حجاج بيت الله الحرام