هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة عشية الوقوف على عرفة
أخبار الآن | مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
هطلت أمطار غزيرة على مدينة مكة المكرمة بالتزامن عشية يوم الوقوف على جبل عرفة , حيث نشرت العديد من مقاطع فيديو الأمطار على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقل الدفاع المدني السعودي عن سلطات الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد , محذراً في تغريدات على تويتر من أن الأمطار قد تؤدي إلى سيول على مكة المكرمة.
كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الحجاج، من الجلوس على مرتفعات الجبال بسبب شدة الرياح.
ويشارك أكثر من مليوني مسلم في الحج هذا العام بحسب الإحصاءات الرسمية التي أصدرتها السلطات السعودية.
هذا و توافد ضيوف الرحمن في التوافد إلى مشعرِ مِـنى لقضاء يوم التروية، على أن يستمرَ توافدهم حتى ساعةً متأخرة من اليوم الأحد قبل التوجه فجرَ الاثنين، التاسع من ذي الحجة، إلى صعيدِ جبل عرفات في الركنِ الأهم من فريضة الحج.
من جانبها أعلنت الداخلية السعودية أن عددَ حجاج بيت الله الذين وصلوا إلى الديارِ المقدسة بلغ مليوني حاج، وذلك قبيل ساعاتٍ قليلة من بدءِ مناسك الحج.
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