حكومتا بغداد وإقليم كردستان تعيدان فتح طريق أربيل - كركوك

أخبار الآن | كركوك - العراق (وكالات)

أعادت الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة أقليم كردستان العراق فتح الطريق الرئيسي بين مدينة كركوك، شمال العاصمة وأربيل الذي اُغلق بعد تفجر الخلاف بين الحكومتين على خلفية إستفتاء تقرير المصير في الاقليم.

وقال قائد قوات الشرطة الأتحادية في كركوك اللواء شاكر كوين إن الطريق أصبح مفتوحاً أمام حركة المسافرين بعد إتمام مستلزماته كافة , من جهته أكد محافظ كركوك راكان الجبوري أن فتح الطريق تم وفق أوامر رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وفجر جسر التون كبري، خلال اشتباكات بين القوات الاتحادية والبيشمركة، لوقف تقدم القوات الحكومية التي أستعادت انذاك مدينة كركوك المتنازع عليها رداً على إستفتاء أجرته حكومة الأقليم بهدف الأستقلال عن العراق.

واُتخذ قرار إعادة فتح الطريق الحيوي بعد سلسلة إجتماعات بين ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق.

بدوره، قال اللواء عبدالخالق طلعت مدير شرطة أربيل "إتخذنا قرار اعادة فتح الطريق لأنه يسهل أمور المواطنين، ولأهميته الأقتصادية في تنشيط التجارة بين الأقليم وباقي مناطق العراق". وتنتشر قوات الشرطة الاتحادية على الطريق الرابط بين كركوك (250 كلم شمال بغداد) وناحية التون كوبري، وأقامت حاجزاً أمنياً للتدقيق في القادمين باتجاه كركوك.

وفي المقابل، أقامت القوات الكردية حاجزاً مماثلاً لتفتيش المتجهين إلى اقليم كردستان العراق. ودفع الاستفتاء الذي نال موافقة غالبية أكراد إقليم كردستان العراق بالحكومة المركزية الى أتخاذ إجراءات عقابية ضد أربيل، بينها أستعادة جميع المناطق المتنازع عليها من سيطرة قوات البيشمركة أبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط ويسكنها عرب وتركمان وأكراد.

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