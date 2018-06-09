وول ستريت: مقاتلو إيران عادوا لجنوب سوريا بزي النظام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت تقارير دولية بأن المليشيات الإيرانية تتنكر بزي القوات التابعة للنظام السوري تجنباً للضربات العسكرية التي تنفذها إسرائيل على القواعد الإيرانية، وذلك بعد أن أنكر النظام وجودَ مليشيات إيرانية تقاتل للدفاع عنه في سوريا.



و ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن القوافل العسكرية التي تضم مقاتلين من "حزب الله" اللبناني والميليشياتِ الأخرى المدعومةِ من إيران، بدأت بالإنسحاب من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب غربي سوريا بالقرب من إسرائيل، إلا أنها سرعان ما عادت مرتديةً الزي العسكري لمقاتلي النظام و رافعةً أعلامه.

وترى الصحيفة أن التكتيك الجديد المزعوم ما هو إلا علامة على مدى اعتماد قوات النظام على القوات المدعومة إيرانياً بالإضافة إلى الدعم الجوي الروسي من أجل إحراز أي تقدم ضد الثوار حيث استنزفت قوات النظام بسبب الوفيات والانشقاقات بعد حرب امتدت لأكثر من سبع سنوات.

وقالت مصادر للصحيفة إن العديد من المقاتلين الأجانب القادمون من لبنان وإيران وكذلك العراقيون والأفغان قد حصلوا على بطاقات هوية سورية. وإن البطاقات هذه تعود لسوريين قتلوا أثناء الحرب في المعارك التي دارت في السنوات القلية الماضية.

و ترى إسرائيل أن التواجد الإيراني على حدودها بمثابة تهديد وجودي محتمل , حيث نفذت في الشهر الماضي أكبر عملة عسكرية ضد المعسكرات الإيرانية في سوريا مستهدفة عشرات المواقع.



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