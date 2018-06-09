مقتل 44 حوثيا بصعدة في اليمن

أخبار الآن | صعدة - اليمن ( وكالات )

أعلنت قيادةُ تحالفِ دعمِ الشرعية في اليمن أن الميليشيا الحوثية تكبدت خسائر فادحة في عناصرها ومعداتها بمحورِ صعدة خلالَ الساعات الماضية، حيث بلغت الحصيلة 44 قتيلاً، بينما تمَ تدمير 46 من الأسلحة والمعدات التابعة للحوثيين، وأحرزت قواتُ الجيشِ اليمني مدعومة بقواتِ التحالف تقدماً ميدانياً خلال الأيام الماضية في كل من محافظتي الجوف وصعدة شمال اليمن، وسطَ استمرارِ الانهيار في صفوفِ الميليشيات في معقلهم الأول صعدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، في وقت سابق إن المقاومة اليمنية لم تعد تبعد سوى 9 كيلو مترات عن مدينة الحديدة ذات الأهمية الاستراتيجية، وكان المالكي أعلن في 29 مايو أن القوات الموالية للحكومة وصلت إلى منطقة تبعد 20 كلم عن مدينة الحديدة.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على جبال الصخر والجبل الأحمر في نهم من أيدي الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في غضون ذلك، شنت طائرات التحالف العربي غارات استهدفت مواقع المتمردين في مديرية سحار بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، وتشهد صعدة تصعيدا للعمليات العسكرية من قبل قوات الجيش اليمني والتحالف في مديريات كُتاف والظاهر وباقم، بالإضافة مواقع أخرى.

اقرأ أيضا:

ضربة جوية للتحالف تقتل المطلوب رقم 16 في ميليشيا الحوثي



