داعش يخسر مراكزه في البوكمال بمعارك مع قوات النظام

أخبار الآن | البوكمال - سوريا ( وكالات )

دارت اشتباكات عنيفة في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور بين تنظيم داعش من جهة وقوات النظام من جهة أخرى ، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ، وخسر تنظيم داعش الأطراف الشمالية المحاذية لضفة الفرات الغربية وسط محاولات من قوات النظام لمحاصرة عناصر التنظيم في أطراف المدينة وإنهاء وجودهم.



وكانت الاشتباكات العنيفة مستمرة في ألبو كمال ، التي تقع في وادي الفرات شرق سوريا ، واستخدم داعش 10 انتحاريين على الأقل في هجومه على البوكمال ، وسرعان ما أخذ العديد من أحيائه ، وقال مراقب بريطاني ان داعش فقد مركزاً يوم السبت في بلدة على الحدود السورية العراقية بعد أن صدت قوات موالاة للنظام هجوما كبيرا في اليوم السابق.



وقالت المرصد السوري لحقوق الانسان ان الاشتباكات العنيفة مستمرة في البوكمال الذي يقع في وادي الفرات شرق سوريا ، وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن: "لقد انسحبت داعش من داخل البلدة إلى مناطقها الغربية والشمالية الغربية" ، بعد أن قامت قوات النظام بطرد المتطرفين



كان هذا أكبر هجوم على البلدة منذ أن خسرها داعش في نوفمبر 2017 ، والأحدث في سلسلة هجمات داعش عبر سوريا ، ولم تقم وسائل الإعلام الحكومية ولا الجيش السوري بالإبلاغ عن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على ألبو كمال.

وقال المرصد ان القتال في البلدة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية قتل 30 مقاتلا مواليا للنظام.



وقتل واحد وعشرون من داعش في نفس الفترة ، بما في ذلك الانتحاريين العشرة ، وفقا لنفس المصدر ، وقد زاد داعش من هجماته ضد القوات الموالية للنظام منذ أن غادر مقاتلوها في مايو الماضي معقلهم الأخير بالقرب من دمشق بموجب اتفاق إخلاء مع النظام.

وأعلن داعش في عام 2014 عن "الخلافة" عبر الحدود في سوريا والعراق المجاورة ، لكنه فقد منذ ذلك الحين معظم أراضيه بهجمات عسكرية مختلفة.



ويقتصر وجود داعش في الغالب على جيوب شرق سوريا في الصحراء الشاسعة الممتدة من وسط البلاد إلى الحدود مع العراق ، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قتلت هجمات لداعش في محافظة دير الزور الشرقية 45 مقاتلاً مواليا للنظام، وفي يوم الخميس ، قتل عناصر من داعش 22 مقاتلاً موالياً للنظام في هجمات مفاجئة في محافظة السويداء الجنوبية ، وفق ما ذكره مراقب محلي.

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