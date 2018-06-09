التحالف: مصرع مدنيين جراء مقذوف حوثي على جازان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن مصرع مدنيين اثنين في منطقة جازان بمقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي، موضحا أن المقذوف أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين".

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيد من حديد كل من يهدد مقدرات المملكة العربية السعودية، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.



وقال المالكي في بيان، إن مركز عمليات المنطقة الجنوبية أعلن عن "استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في تمام الساعة الثانية وخمسة وخمسين دقيقة من مساء اليوم لمدنيين بمقذوف نتج عنه استشهاد مدنيين اثنين في منطقة جازان بالسعودية"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأشار المتحدث إلى أن "المقذوف أُطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين"، مشددا على أن "هذه الأعمال العبثية التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تندرج تحت الأعمال العدائية تجاه المدنيين".

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