اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة الاربعاء

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (وكالات)

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا طارئاً بشأن غزة الأربعاء الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش بناء على طلب الدول العربية، وفق ما أعلن ميروسلاف لاجاك رئيس الجمعية في رسالة إلى الدول الأعضاء الـ193.

من جهته، قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الجمعية العامة ستناقش في الجلسة الاستثنائية الطارئة موضوع توفير الحماية الدولية للفلسطينيين .

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلي بها السفير الفلسطيني، من مقر المنظمة الأممية، وهو محاط بممثل الجامعة العربية وبسفراء كل من الجزائر وتركيا وبنغلاديش وماليزيا لدى الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسيون إنه خلال هذه الجلسة، من المفترض أن يحصل تصويت على مشروع قرار يدين اسرائيل على غرار مشروع القرار الذي كانت الولايات المتحدة قد استخدمت قبل أسبوع حقها في النقض ضده في مجلس الأمن.

بدوره أكد السفير الفلسطيني أنه سيتم خلال تلك الجلسة الاستثنائية طرح مشروع قرار جديد، مشابه لمشروع القرار الكويتي الذي عرقلت واشنطن صدوره من قبل مجلس الأمن الدولي أوائل يونيو/حزيران الجاري.

ومطلع يونيو، استخدمت الولايات المتحدة، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، لعرقلة صدور مشروع قرار كويتي يدعو لحماية الفلسطينيين .

وقال دبلوماسي من أحد البلدان التي أيّدت طلب عقد اجتماع طارئ في الجمعية العامة لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم كشف هويته "سنعمل الأسبوع المقبل للحصول على أكبر عدد من الأصوات" خلال عملية التصويت.

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