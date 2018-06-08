11قتيلاً و50 جريحاً بقصف روسي على بلدة زردنا شمال شرقي إدلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (المرصد السوري)

قتل 11 مدنيا وأصيب نحو 50 اخرين في قصف روسي استهدف بلدة زَرْدَنا في ريف إدلب الشمالي، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال ناشطون إن طائراتٍ حربية ً روسية استهدفت بعدة ِ صواريخ متتالية، منازلَ مدنيين قربَ مسجدٍ وسط البلدة، بالتزامن مع خروج المدنيين لتأدية صلاة التراويح في المساجد.

وأضاف الناشطون، أن القصف تسبب بتهدم عدة منازل فوق رؤوس قاطنيها، حيث سارعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع المستهدف، والبدء بعملية انتشال الضحايا، ونقل المصابين إلى المشافي والنقاط الطبية في المنطقة.

اقرأ أيضا:

مقاتلات عراقية تقصف مقراً لقيادة داعش داخل سوريا

نشر عسكريين روس في سوريا يثير خلافا مع قوات تدعمها إيران