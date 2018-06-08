ميناء الحديدة.. موقع استراتيجي لقطع شريان إيران عن الحوثيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

تمكنت قوات المقاومة اليمنية من إحراز تقدم جديد في شمال مديرية الدريهمي، في محافظة الحُديدة، بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي.

وقالت مصادر يمنية، إن المقاومة تمكنت من السيطرة على نقطة تفتيش كانت تستولي عليها المليشيات الحوثية، بالإضافة إلى تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في الأسلحة والعتاد.

بعد أن نجحت المقاومة اليمنية المشتركة وبإسناد ومشاركة من القوات الإماراتية، في استعادة مواقع ومناطق استراتيجية في الساحل الغربي خلال الأسابيع الماضية،

تتمركز القوات على بعد كيلومترات قليلة من الحديدة وهي في حالة تأهب لدحر الحوثيين من المدينة، ما ينقل معركة تحرير باقي المناطق اليمنية من مليشيات إيران إلى مرحلة الحسم.

مصادر ميدانية أفادت بتدمير مركبتين عسكرتين تابعتين للحوثيين، جراء غارات لطائرات التحالف العربي بعد محاولة تسلل فاشلة نفذتها الميليشيات المتمردة في مديرية حيس جنوبي الحديدة.

كما استهدفت طائرات التحالف مواقع وآليات للحوثيين في مدينة الحديدة وفي مديرية الدريهمي، ومواقع تحصن المتمردين في السواحل الجنوبية للمحافظة، حسب المصادر.

وتتمتع مدينة الحديدة وميناؤها الاستراتيجي بأهمية بالغة، حيث يقع ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، ويعد ثاني أكبر موانئ اليمن، بعد ميناء عدن، ويحتل موقعا استراتيجيا لقربه من خطوط الملاحة العالمية، ويحتوي على 10 أرصفة تم تخصيصهما لتفريغ ناقلات النفط، ويبلغ طول الممر الملاحي في الميناء أكثر من 10 أميال بحرية ويبلغ عرضه قرابة 200 متر، فيما يصل عمقه إلى 10 أمتار، كما يوجد في الميناء 12 مستودعا لتخزين البضائع المختلفة .

وسيؤدي تحرير الميناء إلى وقف إمداد إيران للحوثيين بالأسلحة، كما سيمنع الميليشيات من استخدامه كقاعدة لانطلاق أعمالها التخريبية في الساحل الغربي وتهديد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر البحر الأحمر.

ومعنا عبر الهاتف من الرياض العميد عبدالباسط البحر المتحدث باسم الجيش الوطني في تعز

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