معارك بين قوات النظام وداعش في مدينة البوكمال السورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيمَ داعش احتلَ أجزاءً من مدينةٍ البوكمال الواقعة شرقي سوريا، والمحاذيةِ للحدود العراقية، بعد هجوم ٍ تخللته عَشْرُ هجمات انتحارية.

وقال مديرُ المرصد إن معاركَ دارت وسَط المدينة أوقعت 25 قتيلا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و18 من مسلحي داعش بينهم الانتحاريون.

وأضاف مدير المرصد إن الهجوم يعد الأكبر للتنظيم على مدينة البوكمال منذ سيطرة قوات النظام وحلفائها عليها في نوفمبر الماضي.

وبدأ التنظيم هجومه بحسب المرصد بشن عشر عمليات انتحارية بينها أربع بسيارات مفخخة، قبل أن يتمكن لاحقا من دخول المدينة، والسيطرة على أجزاء منها.

وضاعف تنظيم داعش من هجماته ضد قوات النظام منذ طرده من أحياء في جنوب دمشق الشهر الماضي بموجب اتفاق إجلاء جرى بموجبه نقل مقاتليه إلى مناطق تحت احتلالهم في البادية السورية.

ويتواجد التنظيم في البادية السورية في جيب يقع بين مدينة تدمر الأثرية (وسط) وجنوب البوكمال، كما يخوض معارك ضد قوات سوريا الديموقراطية (فصائل كردية وعربية) في جيب صغير على الضفة الشرقية المقابلة للبوكمال.

وبعد خسارته الجزء الأكبر من المناطق التي يحتلها في سوريا، لم يعد التنظيم يتواجد إلا في جيوب محدودة موزعة ما بين البادية السورية ومحافظة دير الزور وجنوب البلاد.

وقتل قبل أيام 45 مسلحا مواليا للنظام جراء هجمات متتالية للتنظيم ضد قوات النظام في قرى شمال غرب البوكمال، وتمكن من قطع الطريق بينها وبين مدينة دير الزور، مركز المحافظة.

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