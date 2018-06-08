قرقاش: سوريا كانت بمثابة فشل دبلوماسي دولي وعربي

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن سوريا التي بلغت أزمتها عامها الثامن، كانت بمثابة فشل دبلوماسي من قبل المجتمع الدولي والعالم العربي، مشيرا في حوار مع موقع the national الإماراتي إلى أن الصراع الذي قتل فيه أكثر من 500 ألف شخص إضافة إلى نزوح الملايين من المرجح أن يستمر، مع توفر القليل من الخيارات الجيدة.

وأضاف قرقاش في سياق حديثه أن إبعاد سوريا عن الجامعة العربية كان خطأ ، إلا أنه لفت أيضا إلى أن السماح لسوريا بالعودة إلى جامعة الدول العربية من شأنه أن يعرض الدول الأعضاء لمعضلة، وسيخلق الكثير من الثغرات.

وصرح قرقاش بأن ما حدث دلالة على عدم وجود أي نفوذ سياسي ولا قناة مفتوحة ، ولم نتمكن من تقديم منظور عربي لكيفية حل القضية السورية، مضيفا أن القرار أقصى القوى العربية التي وجدت نفسها مستبعدة من الاجتماعات المتعلقة بسوريا .

وأوضح قرقاش أنه في الوقت الحالي، توجد دول مشاركة في سوريا في وضع من المرجح أن يؤدي دعم أحد الأطراف إلى رعاية كيانات إرهابية، مشيرا إلى تواطؤ مع قائد (لم يذكره) مسؤول عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم العربي.

وبين قرقاش أن العملية السياسية هي التي ستحل الأزمة في سوريا، مشيرا إلى أن الدور العربي في التوصل إلى حل سياسي كان محدودا.

وبين في السياق أن إيران تحاول خلق مجال نفوذ في سوريا كجزء من خطة جيو استراتيجية إيرانية زاحفة في العالم العربي، شوهدت في العراق ولبنان، مضيفا أن الإيرانيين حاولوا ذلك في البحرين واليمن، بحسب ما جاء على لسانه.

من جهة أخرى ، قال قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر توافقًا من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع نظرة العالم العربي للأزمة الإقليمية فيما يتعلق بإيران.. وقال إننا نعتقد أن الإدارة الأمريكية قد تصرفت بشكل صحيح مع إيران .

وأكد أن طهران لن تحلم أبدا باستخدام صواريخها البالستية في المسارح العربية بهذه الطريقة القاسية وغير المسئولة، لافتًا إلى دعم اليمن وطهران للمتمردين الحوثيين.



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